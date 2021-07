La Stampa | il Psg gelato dal ritorno di Ronaldo alla Juventus

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo Lanon è ancora definitiva la permanenza di Cristiano, saranno decisive le prossime 48 ore. Ma ildel portoghese mette un bel macigno sul proseguimento in bianconero. Lascrive che si è trattata di una mossa inaspettata per il Psg. Di sicuro, già ilin Italia gela lo sceicco Nasser Al-Khelaifi che valuta d’ingaggiarlo al Psg in caso di strappo con Kylian Mbappè, facendone anche un testimonial del Mondiale in Qatar: semplice scenario, al momento, che le sue risorse illimitate possono però trasformare rapidamente in ...