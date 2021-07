La “sporca dozzina” che produce disinformazione sui vaccini

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il mondo sta rischiando di entrare in una quarta ondata di coronavirus. Le nuove infezioni sono soprattutto tra i non vaccinati. Nonostante questo molti si ostinano ad essere No Vax. Molti capi di Stato hanno puntato il dito contro lasuiche circola liberamente sui social media. Secondo un report pubblicato dal Center

NEW YORK - Una "" di "influencer" è responsabile del 65 per cento della disinformazione sui vaccini in lingua inglese condivisa sui social. Lo dice il dossier pubblicato a marzo dal Center for ...... visto che adorava l'idea di realizzare un suo personalissimo film di guerra con dei super criminali come protagonisti, imitando pellicole immortali come Quellae Dove osano le ...Chi sono la "sporca dozzina" che diffonde la disinformazione sui vaccino contro il Covid? Tra questi spunta anche il nome di un Kennedy.«L’appello no-vax è un appello a morire», dice Mario Draghi. Ma anche Joe Biden una settimana fa, aveva usato espressioni altrettanto crude nei confronti di chi diffonde disinformazione sulle consegue ...