“La scuola è finita”, a nuovo le elementari di Gandino (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono finite le lezioni, ma con il mese di giugno sono terminati anche i lavori per l’imponente struttura della scuola Elementare di Gandino. Il cantiere di ristrutturazione dell’edificio scolastico ha accompagnato per alcuni mesi le attività didattiche ed alle soglie dell’estate, con la rimozione dei ponteggi, è ormai definitivamente concluso. Si è trattato innanzitutto del completo rifacimento del tetto, con nuova orditura e manto, e della risistemazione delle facciate con intonaci e pitture. L’orditura esistente era stata realizzata con legname non pregiato (abete). I rilievi condotti già nel 2015, avevano evidenziato ammaloramenti dell’assito e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono finite le lezioni, ma con il mese di giugno sono terminati anche i lavori per l’imponente struttura dellaElementare di. Il cantiere di ristrutturazione dell’edificio scolastico ha accompagnato per alcuni mesi le attività didattiche ed alle soglie dell’estate, con la rimozione dei ponteggi, è ormai definitivamente concluso. Si è trattato innanzitutto del completo rifacimento del tetto, con nuova orditura e manto, e della risistemazione delle facciate con intonaci e pitture. L’orditura esistente era stata realizzata con legname non pregiato (abete). I rilievi condotti già nel 2015, avevano evidenziato ammaloramenti dell’assito e ...

Advertising

CAlaM1Ty16 : @__xx_adele_23 beh, non parlo con i miei 'amici' da quando è finita la scuola, il mio migliore amico mi ha detto ch… - angelicaxlouis : non io che da quando é finita scuola non sono mai andata ne in piscina ne al mare e sono uscita tipo quattro volte - Startsomewheere : Finita la scuola volevo fare un anno all’estero come ragazza alla pari ma non rientro nella fascia d’età per l’America ?????? - Donytown1 : @SonnySharr @Ri_Ghetto Ehhhhhhhh è finita la scuola Jesina di fioretto femminile.... - Marcocanuti3 : @rosadineve Correva anno 1980....maddaloni scuola Auc.....me la sono scampata con 1 gg di riposo branda......finita… -