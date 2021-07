(Di lunedì 26 luglio 2021) Il fallimento di Benedetta, la stellina del nuoto italiano andata a fondo nella prima Olimpiadesua vita? Non importa. O, meglio, potrà essere benzina per il restocarrieraranista tarantina, 16 anni compiuti a gennaio, primatista mondiale nei 50 metri e squalificata nella batteria di Tokyo dei 100. "Si migliora anche nelle sconfitte e lei torna dai Giochi più ricca rispetto a quando è partita" spiega Stefano Tirelli, docente di Tecniche complementari sportive presso l'Università Cattolica di Milano, preparatore fisico e mentale che ha lavorato e lavora con campioni di tutti gli sport. Stefano ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Il cammino della nazionale di basket 3x3 prosegue con una vittoria contro la Romania e una sconfitta contro la Cina… - ItaliaTeam_it : Una vittoria contro la Mongolia e una sconfitta contro la Francia nelle prime due storiche partite olimpiche della… - StefanoRicciTW : La «sconfitta» della Pilato diventerà un successo - spighissimo : @FrancescoR345 @DelRegnoDvd Alle elezioni del 2018 viene candidata al Senato, nel collegio uninominale di Nardò, ov… - Adrianaaaaaaaa : @dantecorneli Ovvio. Agli europei alcuni hanno avuto la faccia da culo di accusare Pogba della sconfitta contro la… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta della

Corriere dello Sport.it

Proprio lanella corsa ai diritti per il calcio " andati a Dazn " aveva causato lo scorso ... Maximo Ibarra , che ha lasciato l'incarico due anni primascadenza per trasferirsi alla ...... l'Italia del volley maschile vienedalla Polonia per 3 - 0 (25 - 20, 26 - 24, 25 - 20) ... quando gli azzurri avrebbero potuto invertire l'inerziagara; i polacchi nel finale, invece, l'...L'Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 3-0 nella seconda partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile si è dovuta arrendere al cospetto dei Campioni ...Sei partite quattro sconfitte una delle quali inaspettata e che andata evitata assolutamente. Cosa mettere a posto in attesa della "Russia" Le sconfitte con Francia, Cina e Stati Uniti(13 a 17), ...