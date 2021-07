La Sardegna brucia | Solinas a Draghi | ' Una quota Pnrr sia destinata alla riforestazione'

(Di lunedì 26 luglio 2021) Da diverse ore lastando inesorabilmente: il danno apportato è inestimabile. "Quello a cui stiamo assistendo è un dramma di proporzioni enormi: ettari ed ettari andati in fumo, secoli ...

Advertising

ShooterHatesYou : La #Sardegna brucia. Solidarietà a tutti i miei conterranei colpiti. Immagini devastanti. Se dopo la conta dei dan… - insopportabile : 400 famiglie evacuate, 20.000 ettari bruciati. E ancora brucia. #Sardegna - Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia. La Protezione Civile chiede aerei ai paesi Ue. Attivato il meccanismo europeo, Curcio riunisce… - AntonioAMastinu : Se la Sardegna brucia è giusto che lo stato intervenga, ma il #governatore a livello preventivo per evitare il disastro dov'era?#dormiva? - Nom1_Cognom1 : RT @Agenzia_Ansa: Roghi in #Sardegna, fiamme da quasi tre giorni. Proseguono gli interventi di soccorso. La protezione civile: ancora aller… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna brucia

Canadair in aiuto dai Paesi Ue La, e in particolare l'Oristanese,da almeno 60 ore . L'incendio divampato a Bonarcado quando il 23 luglio scorso ha preso fuoco un'auto a causa di un ...Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta i roghi che hanno colpito la provincia di Oristano. "Chiederò a Draghi che una quota del Pnrr sia subito destinato a un grande ...Condividi l'articolo su: “Ventimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, famiglie sfollate e bestiame ucciso. La Sardegna ha ...20mila ha di pascoli e boschi bruciati, 1500 sfollati, migliaia di capi di bestiame uccisi: il bilancio provvisorio degli incendi in Sardegna ...