La Sardegna brucia, ma c’è un cane pastore, senza padrone, che non fugge e insegna agli uomini cosa fare (Di lunedì 26 luglio 2021) C’è chi dice che è un demone e sta dentro di noi fin dalla notte dei tempi: ne parlano i greci, il termine piromane l’hanno inventato loro. C’è lo psichiatra che parla di devianza, il fuoco come supremo eccitante, unica via per l’orgasmo dei normali, vendetta atroce contro il mondo che rifiuta, che non comprende, un mondo da bruciare, da ardere. I pragmatici invece sospettano ragioni ancora più squallide, di terrorismo economico, distruggere per lucrare, per il potere. Per far girare soldi nel segno della distruzione creativa di Schumpeter che però intendeva altro. Ma Cuglieri brucia, il Montiferro, la Planargia, il Marghine, nomi bellissimi, evocativi, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) C’è chi dice che è un demone e sta dentro di noi fin dalla notte dei tempi: ne parlano i greci, il termine piromane l’hanno inventato loro. C’è lo psichiatra che parla di devianza, il fuoco come supremo eccitante, unica via per l’orgasmo dei normali, vendetta atroce contro il mondo che rifiuta, che non comprende, un mondo dare, da ardere. I pragmatici invece sospettano ragioni ancora più squallide, di terrorismo economico, distruggere per lucrare, per il potere. Per far girare soldi nel segno della distruzione creativa di Schumpeter che però intendeva altro. Ma Cuglieri, il Montiferro, la Planargia, il Marghine, nomi bellissimi, evocativi, ...

ShooterHatesYou : La #Sardegna brucia. Solidarietà a tutti i miei conterranei colpiti. Immagini devastanti. Se dopo la conta dei dan… - insopportabile : 400 famiglie evacuate, 20.000 ettari bruciati. E ancora brucia. #Sardegna - Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia. La Protezione Civile chiede aerei ai paesi Ue. Attivato il meccanismo europeo, Curcio riunisce… - peppiniellopz : RT @_Veleno: Questa è l’immagine che in queste ore rappresenta di più la mia terra, che brucia dentro ma che comunque cerca di restare in p… - Chancione : RT @WWFitalia: Non è un'immagine di guerra, è la #Sardegna che brucia vista dalle immagini satellitari della #Nasa Un disastro immane per l… -