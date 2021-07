La Sardegna brucia da oltre 60 ore | a Oristano ora sta finendo l’acqua Arrivano i canadair da Francia e Grecia – Il video

(Di lunedì 26 luglio 2021) Partito dal rogo di un auto dopo un incidente stradale, l’incendio che sta travolgendo zona diincontinua are. Ormai sonodue giorni che le fiamme stanno divorando le campagne. Più di 60 ore. Gli abitati più a rischio in questo momento sono le comunità del Marghine e della Planargia. A Sagama, uno dei comuni che si trovano nella zona interessata dall’incendio, l’amministrazione ha fatto sapere che «il servizio idrico è garantito fino ad esaurimento scorte dai serbatoi, dopo si verificheranno disservizi alle utenze». Intanto i Vigili del Fuoco stanno continuando a far arrivare uomini e mezzi ...

ShooterHatesYou : La #Sardegna brucia. Solidarietà a tutti i miei conterranei colpiti. Immagini devastanti. Se dopo la conta dei dan… - insopportabile : 400 famiglie evacuate, 20.000 ettari bruciati. E ancora brucia. #Sardegna - Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia. La Protezione Civile chiede aerei ai paesi Ue. Attivato il meccanismo europeo, Curcio riunisce… - mathildbauchard : RT @stefyorlando: La Sardegna brucia e l’Italia intera soffre con lei. Aziende distrutte, coltivazioni e uliveti andati in fumo, animali br… - leone52641 : RT @mariamedici10: La #Sardegna brucia da giorni, aziende distrutte, coltivazioni e uliveti andati in fumo, animali bruciati vivi, il lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna brucia

CHE. 20000 ettari di VERDE in fiamme che i colpevoli siano dannati " ha scritto lapidaria la ballerina, aggiungendo poi l'emoji di una faccina in lacrime. Anche Simona Ventura non ha ...Lada 60 ore, le fiamme hanno devastato i territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano di Montiferro e Cabras. L'incendio ...CUGLIERI. Sono tanti, troppi, gli animali che hanno perso la vita a causa del gigantesco incendio che da giorni sta distruggendo le campagne, e non solo, dell’Oristanese (QUI LA NOTIZIA). È andato a f ...Lamorgese: "Grazie a tutte le donne e gli uomini che stanno operando senza sosta per fronteggiare gli incendi in Sardegna" ...