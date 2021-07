La Sardegna brucia | 20mila ettari in fumo | 1500 sfollati per gli incendi

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una delle più grandi crisi ambientali sta colpendo la. L’isola è devastata dagligliindi territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati ridotti in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate, 1.500 persone sfollate. L’Italia ha rivolto un appello all’Ue per i canadair, perché quelli disponibili non bastano a spegnere i roghi. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso la propria piena solidarietà a tutta la popolazione colpita e sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi di soccorso. La giunta regionale sarda, convocata ...

lae vanno in fumo le speranze di migliaia di esercenti e imprenditori del settore turistico, che speravano in questa stagione di recuperare parte delle perdite legate al Covid. Le ...GENOVA -lada ore e ore, un incendio che coinvolge tutta la provincia di Oristano di dimensioni incredibili, oltre 1500 gli sfollati, 20mila ettari distrutti dalle fiamme. Al lavoro ci sono 7.Successo a Loceri per l'evento Vinocultura. Gli esperti commentano: “Un mercato emergente che merita attenzione” ...Una delle più grandi crisi ambientali sta colpendo la Sardegna. L’isola è devastata dagli incendi: 20mila gli ettari in fumo di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivat ...