La Roma vola in Portogallo: ora il ritiro nel lusso a cinque stelle

Roma - Comincia la fase 2 del ritiro della Roma. La squadra giallorossa questa mattina alle 9.30 ha preso un volo charter dal Terminal 5 di Fiumicino per Faro, in Portogallo. Da lì la squadra con il pullman raggiungerà il ritiro nell'Algarve:

Dzeko, il futuro è con Mou: 'Roma, io non vado via' La Roma che vola oggi in Portogallo avrà valigie piene di sensazioni positive anche perché Edin Dzeko si è finalmente sbloccato, subito dopo che Zaniolo mettesse a segno la sua prima rete (assai ...

La Roma vola in Portogallo: ora il ritiro nel lusso a cinque stelle

ROMA - Comincia la fase 2 del ritiro della Roma. La squadra giallorossa questa mattina alle 9.30 ha preso un volo charter dal Terminal 5 di Fiumicino per Faro, in Portogallo. Da lì la squadra con il pullman raggiungerà il ritiro nell'Algarve:

Dzeko, il futuro è con Mou: “Roma, io non vado via Il bosniaco esprime tutta la sua voglia di Roma A regalare ieri sera all’allenatore veri e propri sprazzi di benessere è stato l’ingresso di un vecchio ragazzo di 35 anni, la cui doppietta nella ripre ...

