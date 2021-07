La Roma ha deciso, via il totem: cessione in Premier League (Di lunedì 26 luglio 2021) Smalling si allontana dalla Roma. La dirigenza, insieme al tecnico Mourinho, sta valutando la cessione del difensore che piace in Premier. Da perno difensivo a possibile esubero. Non è certa la permanenza alla Roma di Chris Smalling, per il quale si sta prospettando un possibile ritorno in Premier League. Il club, come dimostrano le recenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 luglio 2021) Smalling si allontana dalla. La dirigenza, insieme al tecnico Mourinho, sta valutando ladel difensore che piace in. Da perno difensivo a possibile esubero. Non è certa la permanenza alladi Chris Smalling, per il quale si sta prospettando un possibile ritorno in. Il club, come dimostrano le recenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FabrizioSorre12 : @giallideilimoni @MatteoRichetti @Azione_it @CarloCalenda A roma non c’erano gualtieri contro calenda, hanno messo… - whoareyouwr : Il mio treno per roma termini ha deciso che oggi era il bel giorno per fare ritardo di 1 ora e quindi ora rischio d… - roccor28 : Solo la #MAFIAT può ospitare il 50% degli di deficienti al #CESSIUM, le altre solo il 30% il governo dei dementi… - roma_paoletta : RT @La_manina__: Insomma, fino a ieri 'figlio di papà' significava 'giovane favorito dalla ricchezza e dalla posizione sociale della famigl… - SCAREVEDOFHAPPY : Ho appena prenotato l'hotel per Roma per il concerto della Franci michielin cioè quest'estate ho deciso davvero di seguirla ovunque LOL -