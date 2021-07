La ripresa c’è, variante Delta permettendo… Parola di Confindustria (Di lunedì 26 luglio 2021) La ripresa c’è e si vede. Però la partita si gioca tutta sul vaccino. Gli industriali italiani hanno di che sperare in un rimbalzo dell’economia nel 2021. Forse, la previsione di un Pil a +5% del governo, potrebbe avverarsi. Ma a un patto: che la campagna vaccinale completi il suo percorso e missione e che nessuno, o quasi, ne rimanga fuori. Le buone notizie arrivano dal Centro studi di Confindustria, guidato da Stefano Manzocchi, per il quale “lo scenario che si va consolidando per l’Italia è di un rimbalzo del Pil forte nel secondo trimestre, meno nel terzo e quarto trimestre. A giugno si è irrobustita la risalita, grazie all’accelerazione delle ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Lac’è e si vede. Però la partita si gioca tutta sul vaccino. Gli industriali italiani hanno di che sperare in un rimbalzo dell’economia nel 2021. Forse, la previsione di un Pil a +5% del governo, potrebbe avverarsi. Ma a un patto: che la campagna vaccinale completi il suo percorso e missione e che nessuno, o quasi, ne rimanga fuori. Le buone notizie arrivano dal Centro studi di, guidato da Stefano Manzocchi, per il quale “lo scenario che si va consolidando per l’Italia è di un rimbalzo del Pil forte nel secondo trimestre, meno nel terzo e quarto trimestre. A giugno si è irrobustita la risalita, grazie all’accelerazione delle ...

