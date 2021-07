La polarizzazione politica ha spezzato la campagna vaccinale americana (Di lunedì 26 luglio 2021) La campagna vaccinale contro il Covid-19 negli Stati Uniti procede a rilento e rischia di ritrovarsi, ben presto, su un binario morto. La percentuale di popolazione immunizzata in diversi stati del Sud è inferiore alla media nazionale e la situazione è particolarmente preoccupante nelle aree rurali. In Alabama, Louisiana e Mississippi meno del 50 per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 26 luglio 2021) Lacontro il Covid-19 negli Stati Uniti procede a rilento e rischia di ritrovarsi, ben presto, su un binario morto. La percentuale di popolazione immunizzata in diversi stati del Sud è inferiore alla media nazionale e la situazione è particolarmente preoccupante nelle aree rurali. In Alabama, Louisiana e Mississippi meno del 50 per InsideOver.

