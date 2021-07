La Pellegrini insegue la quinta finale olimpica | il coach | «Siamo leggeri | non abbiamo più nulla da dimostrare»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 luglio 2021) Alle 12 Federicafarà la sua gara nei 200 stile libero. È in cerca della, non ci è riuscita mai nessuna nuotatrice al mondo. Tra gli uomini, solo Phelps ha centrato il traguardo. Il Giornale intervista Matteo Giunta, il giovanedella nuotatrice. «Quando i tempi si allungano per eventi imparabili come una pandemia, i sacrifici fisici e mentali diventano enormi. Ma Fede voleva l’olimpiade, nessuno nel nuoto, uomo o donna, ha mai raggiunto la. Le sembrava brutto fermarsi a un passo… Ed eccoci qua». Giunta ha iniziato a ...