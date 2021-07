La Norvegia non indossa il bikini alle Olimpiadi? Pink si propone di pagare la multa (Di lunedì 26 luglio 2021) Ha fatto scalpore la notizia della federazione di pallamano Europea di multare le atlete della nazionale norvegese per non aver indossato il classico bikini ‘d’uniforme’ durante il Match contro la Spagna. La multa, 1500€, però potrebbe essere pagata da una benefattrice d’eccezione, la cantante americana Pink. Il casus belli Europei di pallamano femminile. In Bulgaria la nazionale della Norvegia sfida le rivali spagnole con degli ‘inediti’ pantaloncini, ben più coprenti, eppure “non conformi al regolamento delle uniformi delle atlete” secondo la federazione, che però si difende affermando ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Ha fatto scalpore la notizia della federazione di pallamano Europea dire le atlete della nazionale norvegese per non averto il classico‘d’uniforme’ durante il Match contro la Spagna. La, 1500€, però potrebbe essere pagata da una benefattrice d’eccezione, la cantante americana. Il casus belli Europei di pallamano femminile. In Bulgaria la nazionale dellasfida le rivali spagnole con degli ‘inediti’ pantaloncini, ben più coprenti, eppure “non conformi al regolamento delle uniformi delle atlete” secondo la federazione, che però si difende affermando ...

