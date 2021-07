La liberta’ (Di lunedì 26 luglio 2021) La Libertà Di Vincenzo Calafiore 27 Luglio 2021 Udine ( Italy) La libertà guida un popolo, ma c’è anche un bellissimo quadro del pittore Eugène Delacroix dal titolo: La libertà che guida il popolo ( La liberté guidant le peuple) esposto al Louvre Parigi. Ma cos’è la libertà? “ Per libertà s’intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un’azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla. “ Ora, in questo momento in cui uno Stato non obbliga alla cosiddetta vaccinazione di massa, che però indirettamente costringe a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 luglio 2021) La Libertà Di Vincenzo Calafiore 27 Luglio 2021 Udine ( Italy) La libertà guida un popolo, ma c’è anche un bellissimo quadro del pittore Eugène Delacroix dal titolo: La libertà che guida il popolo ( La liberté guidant le peuple) esposto al Louvre Parigi. Ma cos’è la libertà? “ Per libertà s’intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un’azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla. “ Ora, in questo momento in cui uno Stato non obbliga alla cosiddetta vaccinazione di massa, che però indirettamente costringe a ...

