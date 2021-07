La lezione dei padri della Chiesa per capire i mali di oggi (Di lunedì 26 luglio 2021) In un tempo come questo, nel quale si parla moltissimo di identità e tradizione della Chiesa, il volume che La Civiltà Cattolica dedica ai padri della Chiesa è molto importante. “padri” è un’opera accessibile e divulgativa su molti temi che accompagnano da sempre il cattolicesimo. L’introduzione al volume di padre Antonio Spadaro spiega proprio questo: “Ogni nazione ha i suoi «padri fondatori», quelli cioè che ne hanno formulato la costituzione e le leggi fondamentali. Tuttavia prima dei padri fondatori viene il popolo, per il cui bene quelli hanno ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) In un tempo come questo, nel quale si parla moltissimo di identità e tradizione, il volume che La Civiltà Cattolica dedica aiè molto importante. “” è un’opera accessibile e divulgativa su molti temi che accompagnano da sempre il cattolicesimo. L’introduzione al volume di padre Antonio Spadaro spiega proprio questo: “Ogni nazione ha i suoi «fondatori», quelli cioè che ne hanno formulato la costituzione e le leggi fondamentali. Tuttavia prima deifondatori viene il popolo, per il cui bene quelli hanno ...

Advertising

formichenews : La lezione dei padri della Chiesa per capire i mali di oggi. Riccardo Cristiano ha letto il nuovo volume 'Padri' d… - Eclissi18 : RT @blek57: @Eclissi18 Da uno che commette una simile scempiaggine non accetto alcuna lezione. Sono vaccinato, sia ben chiaro, ma rispetto… - missdoubtfire_ : RT @Cielo_Gore: Lezione di matematica Prof: Quindi nell’insieme dei numeri reali non abbiamo radici quadrate di numeri negativi, domande?… - okampione : RT @Cielo_Gore: Lezione di matematica Prof: Quindi nell’insieme dei numeri reali non abbiamo radici quadrate di numeri negativi, domande?… - PandArancio : RT @Cielo_Gore: Lezione di matematica Prof: Quindi nell’insieme dei numeri reali non abbiamo radici quadrate di numeri negativi, domande?… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione dei Mariano Rigillo e Seneca, Corrado Tedeschi e Pirandello, i prossimi appuntamenti Sui Sentieri degli Dei ad Agerola. ... E con questo pretesto coinvolge il pubblico (a tratti anche direttamente) in una sorta di "lezione"... e disponendosi così ad assistere a quello che viene considerato, uno dei più grandi monologhi ...

Roma dice addio allo 'chef dei poveri': morto il maddalenino Dino Impagliazzo Un 'eroe dei nostri giorni' che ha dedicato la sua vita per aiutare le persone più deboli e fragili. Il suo esempio è e resterà una lezione per tutti. Alla sua famiglia le mie sentite condoglianze', ...

La lezione di Lonato Corriere della Sera Giffoni, Alessandro Preziosi presenta il docufilm «La legge del terremoto» Un Alessandro Preziosi che non ti aspetti, quello che ha incontrato i giffoner di IMPACT per parlare de “La legge del terremoto”, il docufilm che segna il suo esordio ...

Astronomy in Action Osservatorio Astronomico Sormano - News OAS - Nell’ambito del progetto 'Astronetilo', promosso dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera per lo sviluppo di una rete transfrontaliera ...

... E con questo pretesto coinvolge il pubblico (a tratti anche direttamente) in una sorta di ""... e disponendosi così ad assistere a quello che viene considerato, unopiù grandi monologhi ...Un 'eroenostri giorni' che ha dedicato la sua vita per aiutare le persone più deboli e fragili. Il suo esempio è e resterà unaper tutti. Alla sua famiglia le mie sentite condoglianze', ...Un Alessandro Preziosi che non ti aspetti, quello che ha incontrato i giffoner di IMPACT per parlare de “La legge del terremoto”, il docufilm che segna il suo esordio ...Osservatorio Astronomico Sormano - News OAS - Nell’ambito del progetto 'Astronetilo', promosso dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera per lo sviluppo di una rete transfrontaliera ...