La Juventus vuole Manolas, Allegri ha richiesto il difensore greco (Di lunedì 26 luglio 2021) La Juventus punta Manolas La Juventus ha mostrato interesse per Kostas Manolas, il difensore azzurro sembra che sia stato richiesto direttamente da Allegri. A riportare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) LapuntaLaha mostrato interesse per Kostas, ilazzurro sembra che sia statodirettamente da. A riportare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI… - forumJuventus : CdS: 'Locatelli vuole solo la Juventus. Presto un nuovo incontro per tentare di avvicinare le parti, ma la posizion… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA ADL PRONTO A CEDERLO ALLA JUVENTUS, SI RIPETE IL CASO HIGUIAN? IL TOP AZZURRO VERSO TOR… - JuventusNews19 : Grande interesse del #BorussiaDortmund per #Demiral. La Juventus vuole incassare almeno €35m dalla vendita del gioc… - _Benny_Fe_ : RT @ZZiliani: NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI 30 (RATEIZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vuole Bellerin più Nandez, l'Inter prepara il doppio colpo di calciomercato Futuro ancora alla Juventus? CALCIOMERCATO Milan - Juve, che sfida per Kaio Jorge CALCIOMERCATO Locatelli - Juve, c'è la promessa Sono giorni caldi anche sul fronte Nandez . L'uruguaiano vuole solo i ...

Allegri scopre finalmente Kulusevski: novità in casa Juve Che comincerà a spiegargli ciò che vuole da lui: in termini di contributo prima ancora che di ruolo ... In questo senso l'arrivo di Allegri potrà già essergli d'aiuto, perché la nuova Juventus non ...

Juve, il Borussia Dortmund vuole Demiral: in arrivo un’offerta dalla Germania Tuttosport Jul 26, 2021, 6:35 PM GMT+2 Si ripartirà da Leonardo Bonucci, uno dei leader indiscussi del reparto arretrato, e da Matthijs de Ligt. Entrambi sotto contratto, entrambi punti fermi della nuova Juventus. Entrambi sono anche inced ...

Milan-Ilicic, Lazio-Napoli per Shaqiri e Nandez: il mercato di oggi?? Dopo gli arrivi di Ronaldo e Vina per Juventus e Roma continua il calciomercato per le big di Serie A. Mentre il Milan continua i lavori per il rinnovo di Kessié, Ilicic si avvicina sempre di più. La ...

Futuro ancora alla? CALCIOMERCATO Milan - Juve, che sfida per Kaio Jorge CALCIOMERCATO Locatelli - Juve, c'è la promessa Sono giorni caldi anche sul fronte Nandez . L'uruguaianosolo i ...Che comincerà a spiegargli ciò cheda lui: in termini di contributo prima ancora che di ruolo ... In questo senso l'arrivo di Allegri potrà già essergli d'aiuto, perché la nuovanon ...Si ripartirà da Leonardo Bonucci, uno dei leader indiscussi del reparto arretrato, e da Matthijs de Ligt. Entrambi sotto contratto, entrambi punti fermi della nuova Juventus. Entrambi sono anche inced ...Dopo gli arrivi di Ronaldo e Vina per Juventus e Roma continua il calciomercato per le big di Serie A. Mentre il Milan continua i lavori per il rinnovo di Kessié, Ilicic si avvicina sempre di più. La ...