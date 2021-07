La grandezza di Armando Petrucci Il paleografo che riscrisse Petrarca e Maddalena di Trastevere

(Di lunedì 26 luglio 2021)(1932-2018) ha avuto un destino che pochi hanno avuto o hanno, nell’università. Professava una disciplina molto tecnica, periferica nell’ambito degli studi storici, la paleografia, ma i suoi lavori sono stati così acuti e originali da influenzare campi di studio anche apparentemente lontani come la filologia, la storia della lingua e la storia della letteratura italiana. Inoltre, è stato un intellettuale pubblico in un senso diverso da quello oggi corrente: non un commentatore da giornale, anche se sui giornali ha scritto occasionalmente durante tutta la sua carriera, ma un professore impegnato anche al di fuori dell’università in modi che ...

Ultime Notizie dalla rete : grandezza Armando

Vatican News

Solo per avere un ordine di, un Centro don Vecchi richiede un investimento di circa 3,5 milioni di euro. Esempio virtuoso e unico per Mestre... DonTrevisiol sottolinea sempre che ...... sciarpe, fiori, cimeli e pezzi di storia ricordando ladell'eterno numero 10 argentino. ... Detto, fatto e il 4 dicembre è stato ufficializzato diventando Stadio DiegoMaradona. L'...Lo scorso 25 novembre 2020 Napoli si è fermata. In un clima difficile, dato il periodo, è accaduto l'irreparabile, è morto Maradona. Una città intera ha appreso ...Braccio di ferro tra Comune e club azzurro. Entrambi hanno realizzato una statua in onore del fu Pibe de Oro che dovrebbero essere messe nei pressi dello stadio. Tanti dubbi e tanti quesiti su come si ...