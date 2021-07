La grande opera all’Arena di Verona raccontata da Baudo e Di Bella (Di lunedì 26 luglio 2021) Tre appuntamenti speciali per vivere con passione la grande opera all’Arena di Verona in prima serata su Rai 3 Verona – Da domani, martedì 27 luglio, e per tre martedì, andrà in onda in prima serata su Rai 3 “La grande opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella”, un ciclo di tre speciali appuntamenti per portare idealmente il pubblico televisivo dentro l’Arena di Verona a vivere con passione la grande ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) Tre appuntamenti speciali per vivere con passione ladiin prima serata su Rai 3– Da domani, martedì 27 luglio, e per tre martedì, andrà in onda in prima serata su Rai 3 “Ladida Pippoe Antonio Di”, un ciclo di tre speciali appuntamenti per portare idealmente il pubblico televisivo dentro l’Arena dia vivere con passione la...

Advertising

ItaliaTeam_it : Il 470 di Elena Berta e Bianca Caruso con il monte Fuji sullo sfondo come nell'opera d'arte ‘La grande onda di Kana… - antoniogomesofi : RT @ItalyinEstonia: Grande successo della soprano Angela Papale e del Maestro Fabio Marra, al pianoforte, per il concerto ?? “Dante nell’Op… - SanremoAncheNoi : RT @RadiocorriereTv: Dall'@arenadiverona, Pippo #Baudo e @AntDiBella raccontano la Grande Opera. Si inizia con #CavalleriaRusticana, a seg… - DivinaCommediaQ : RT @ItalyinEstonia: Grande successo della soprano Angela Papale e del Maestro Fabio Marra, al pianoforte, per il concerto ?? “Dante nell’Op… - ItalyinEstonia : Grande successo della soprano Angela Papale e del Maestro Fabio Marra, al pianoforte, per il concerto ?? “Dante nel… -