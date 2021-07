La follia dei "No Pass" preoccupa il Viminale. Quanto valgono i loro voti. La tentazione di Lega e FdI di lucrarvi

(Di lunedì 26 luglio 2021) I manifestanti delle piazze 'No' erano poche migliaia, sabato scorso, ma si sono visti in tantissime città italiane ieri, circa ottanta, e in duemila solo a Bergamo , con slogan e modi molto ...

Advertising

VinceMaielli : 'No Pass(aran)!'. La follia dei ‘No Pass’ preoccupa il Quirinale. Quanto valgono i loro voti… - fedram67 : RT @ettoremaria: “No Pass(aran)!”. La follia dei ‘No Pass’ preoccupa il Quirinale. Quanto valgono i loro voti - Rossana44792035 : RT @ettoremaria: “No Pass(aran)!”. La follia dei ‘No Pass’ preoccupa il Quirinale. Quanto valgono i loro voti - ettoremaria : “No Pass(aran)!”. La follia dei ‘No Pass’ preoccupa il Quirinale. Quanto valgono i loro voti “No Pass(aran)!”. La f… - ettoremaria : “No Pass(aran)!”. La follia dei ‘No Pass’ preoccupa il Quirinale. Quanto valgono i loro voti -

Ultime Notizie dalla rete : follia dei

Tiscali Notizie

Lacorre su Telegram. E l'antisemitismo In tempo reale, su canali Telegram e chat social, si ... Altri hanno la stella gialladeportaticampi di concentramento appuntata sulla maglietta e ......in Russia e la marina militare combatteva soprattutto col proprio naviglio leggero nella guerra...? Chi lo sa. Ma è quella "" insita nelle lucide parole di Tesei che ci permette di ...Se vuoi fare ai tuoi figli un vaccino sperimentale contro una malattia che a loro non fa nulla per proteggere qualche vecchietto che non ha voluto vaccinarsi, prego fa pure. Ma non obbligare gli altri ...NOVI LIGURE - Dopo il successo dell’anteprima con lo spettacolo La follia di Banvard della compagnia Aia Taumastica inizia Hortus Conclusus, la rassegna ...