“La direttrice”, la nuova serie Netflix con protagonista Sandra Oh (Di lunedì 26 luglio 2021) La serie Netflix “La direttrice” approderà su Netflix il 20 agosto. La comedy ambientata in un’università vedrà come protagonista Sandra Oh Una serie che ha il proposito di coniugare leggerezza con impegno sociale. Sandra Oh, protagonista di “Grey’s Anatomy”, si cimenta in una nuova serie in cui veste i panni della direttrice di un’università con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 luglio 2021) La“La” approderà suil 20 agosto. La comedy ambientata in un’università vedrà comeOh Unache ha il proposito di coniugare leggerezza con impegno sociale.Oh,di “Grey’s Anatomy”, si cimenta in unain cui veste i panni delladi un’università con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

paoloNPI : RT @FarianSabahi: Finalmente! Ecco la nuova edizione del mio “Storia dello Yemen” dato alle stampe dal prestigioso Istituto per l’Oriente C… - VinceMaielli : RT @FarianSabahi: Finalmente! Ecco la nuova edizione del mio “Storia dello Yemen” dato alle stampe dal prestigioso Istituto per l’Oriente C… - Cate_Giangrasso : Un’italiana al Festival d’Automne di Parigi: Francesca Corona nuova direttrice - laboescapes : RT @FarianSabahi: Finalmente! Ecco la nuova edizione del mio “Storia dello Yemen” dato alle stampe dal prestigioso Istituto per l’Oriente C… - pp_batt : RT @FarianSabahi: Finalmente! Ecco la nuova edizione del mio “Storia dello Yemen” dato alle stampe dal prestigioso Istituto per l’Oriente C… -