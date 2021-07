La Cina critica gli Stati Uniti: 'Basta demonizzare, serve rispetto' (Di lunedì 26 luglio 2021) Non siamo in un clima da guerra fredda ma quel che è certo è che le tensioni tra Pechino e Washington sono forti: in ballo c'è la leadership mondiale. Stati Uniti e Cina hanno chiuso un altro incontro ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Non siamo in un clima da guerra fredda ma quel che è certo è che le tensioni tra Pechino e Washington sono forti: in ballo c'è la leadership mondiale.hanno chiuso un altro incontro ...

Advertising

globalistIT : - MaurizioBrando : RT @unforthc0ming: @the_highsparrow Gli stessi che 'mica qua è la Cina dove non puoi criticare il presidente' si incazzano come bisce se un… - unforthc0ming : @the_highsparrow Gli stessi che 'mica qua è la Cina dove non puoi criticare il presidente' si incazzano come bisce… - Stregatto9 : E poi si critica la Cina. La Russia e altri stati che stanno sotto dittatura. Se lo permettiamo ci troveremo sotto regime nazista. - StefanoRe83 : @SonsOfSardinia @Sister25717616 @in_bulb @ValeriaParrell2 Diminuzione di libertà? In occidente può esistere l'edito… -