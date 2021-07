La campagna vaccinale rallenta. Preoccupano la riapertura delle scuole. Figliuolo situazione critica in nove Regioni (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. La scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini” e per il governo “l’obiettivo finale è portare in presenza tutti”. Questo quanto dichiarato dal commissario per l’emergenze Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che a poco più di un mese dal suono della prima campanella lancia l’allarme relativo al personale scolastico che non si è ancora vaccinato. Stando all’ultimo report dell’Iss mancano all’appello ancora 222mila persone, tra docenti e non, che costituiscono il 15,17% del totale. A preoccupare ancor di più c’è il fatto che i problemi nel Paese sono diffusi a macchia di leopardo tanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dobbiamo riaprire le, è un imperativo categorico. La scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini” e per il governo “l’obiettivo finale è portare in presenza tutti”. Questo quanto dichiarato dal commissario per l’emergenze Covid, Francesco Paolo, che a poco più di un mese dal suono della prima campanella lancia l’allarme relativo al personale scolastico che non si è ancora vaccinato. Stando all’ultimo report dell’Iss mancano all’appello ancora 222mila persone, tra docenti e non, che costituiscono il 15,17% del totale. A preoccupare ancor di più c’è il fatto che i problemi nel Paese sono diffusi a macchia di leopardo tanto ...

Advertising

ladyonorato : Un’ondata di aneurismi si è abbattuta sui giovani adulti in piena campagna vaccinale. Che bizzarra coincidenza. - Agenzia_Ansa : L'intero equipaggio della Vespucci 'ha aderito alla campagna vaccinale della Difesa e ben prima dell'inizio della c… - borghi_claudio : Cancellato post con un'infame campagna vaccinale che strumentalizzava i bambini ma era vecchia. Non la rende meno i… - spe1977 : RT @borghi_claudio: Cancellato post con un'infame campagna vaccinale che strumentalizzava i bambini ma era vecchia. Non la rende meno infam… - defra_andrea : RT @LecisNazareno: L'unica cosa che si puó davvero criticare all'attuale campagna vaccinale é l'utilizzo di J&J. A livello nazionale sono… -