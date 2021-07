La 4x100 stile libero dell' Italia è nella storia | fantastico argento dietro agli Usa ' Un' incredibile gioia'

(Di lunedì 26 luglio 2021) La staffettamaschile azzurra per la prima voltaolimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando l', la seconda meddopo il bronzo ...

Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo frantuma i… - Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - ARGENTO STORICO, ITALIA DA FAVOLA ???????? Gli azzurri fanno l'impresa nella 4x100 stile libero: è il miglior risultat…

Storica medaglia d'argento nel nuoto per la staffettalibero italiana ai Giochi olimpici di Tokyo. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono arrivati dietro agli Stati Uniti e davanti all'Australia. Sul podio ...La staffettalibero maschile azzurra per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando l'argento, la seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4x200 ...Italia d’argento nella staffetta 4X100 stile libero, record e medaglia storica alle Olimpiadi Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno conquistato l’argento nella ...La staffetta 4x100 stile libero maschile azzurra per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando l'argento, ...