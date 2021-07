Kitty Spencer, i 6 lussuosi vestiti per le nozze e il giallo della tiara (Di lunedì 26 luglio 2021) Non poteva che essere Dolce&Gabbana l’abito da sposa di Kitty Spencer. La nipote di Lady Diana si è sposata con Michael Lewis a Frascati, presso Villa Aldobrandini. Un weekend di festeggiamenti blindati e principesci in cui ha sfoggiato diversi vestiti della maison italiana, ma con una stranezza: la mancanza della famosa Spencer tiara. Chi è Kitty Spencer La sposa, nata a Londra nel 1990, è un’aristocratica inglese, discendente della famiglia nobiliare Spencer. Il padre Charles è il fratello minore ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Non poteva che essere Dolce&Gabbana l’abito da sposa di. La nipote di Lady Diana si è sposata con Michael Lewis a Frascati, presso Villa Aldobrandini. Un weekend di festeggiamenti blindati e principesci in cui ha sfoggiato diversimaison italiana, ma con una stranezza: la mancanzafamosa. Chi èLa sposa, nata a Londra nel 1990, è un’aristocratica inglese, discendentefamiglia nobiliare. Il padre Charles è il fratello minore ...

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - AleMariaAde : Bellezza di Kitty Spencer a parte, un'opera d'arte Made in Italy sia nella fattura sia in quel Rinascimento che ci… - giorgiamhlc__ : RT @vagostabile: Sinceramente non augurerei un trentenne nemmeno alla mia peggior nemica quindi percependoti Kitty Spencer brava - infoitcultura : Frascati - Matrimonio di Lady Kitty Spencer, Villa Aldobrandini in un tripudio di fuochi d'artificio - infoitcultura : Lady Kitty Spencer ha sposato Michael Lewis: dentro le nozze della nipote di Lady Diana -