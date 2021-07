Kessié vuole solo il Milan: "Voglio restare per sempre" (Di lunedì 26 luglio 2021) In una lunga intervista pubblicata dall'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Kessié ha rivolto parole d'amore ai colori rossoneri e ai tifosi: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 26 luglio 2021) In una lunga intervista pubblicata dall'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport',ha rivolto parole d'amore ai colori rossoneri e ai tifosi: "Sono orgoglioso di aver scelto ile ...

Ultime Notizie dalla rete : Kessié vuole Kessie: 'Voglio solo il Milan, orgoglioso di aver scelto i rossoneri. Spiace per Donnarumma e Calhanoglu. Ibra l'anno scorso ci è mancato, ... Quindi, se lui vuole batterli, va bene così. Se invece non se la sente, allora non mi tiro indietro...' Gioca a Magic e sfida i migliori fantallenatori nel fantatorneo Nazionale de La Gazzetta Dello ...

Kessié vuole solo il Milan: "Voglio restare per sempre" In una lunga intervista pubblicata dall'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Kessié ha ... Parola che vuole mantenere a suon di prestazioni e corsa, quella che sta mostrando anche alle ...

