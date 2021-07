Kessié: “Voglio solo il Milan. Rinnovo? Dopo le Olimpiadi sistemo tutto” (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck Kessié prende posizione e si espone sul suo Rinnovo con il Milan. Ecco la sua intervista integrale a 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Franckprende posizione e si espone sul suocon il. Ecco la sua intervista integrale a 'La Gazzetta dello Sport'

Ultime Notizie dalla rete : Kessié Voglio Calciomercato Milan, bomba Kessie - Svolta e annuncio Anzi, voglio restare per sempre'. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale ...

Kessié giura amore al Milan: "Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto" ... 'Adesso sono ai Giochi - ha detto Kessié - , ma appena torno sistemo tutto . Io voglio soltanto il Milan e sia Maldini che Massara sanno qual è il mio pensiero'. Spazio anche per una battuta sul ...

