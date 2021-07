Kessie: “Questo Milan è collaudato. Possiamo ambire al massimo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ha parlato, oltre del desiderio di voler rinnovare con i ronssoneri, di voler vincere qualcosa, e l’assetto della squadra non cambiato, potrebbe essere un vantaggio. Queste le sue parole: “Quasi tutte le squadre che lottano per scudetto e Champions hanno cambiato allenatore, il Milan no. Questo può essere un vantaggio. Ma solo il campo dirà se è così – ha dichiarato Kessie alla Gazzetta dello Sport -. A volte riesci a vincere subito anche con un nuovo allenatore, in altre occasione fai fatica. Al ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del, Franck, ha parlato, oltre del desiderio di voler rinnovare con i ronssoneri, di voler vincere qualcosa, e l’assetto della squadra non cambiato, potrebbe essere un vantaggio. Queste le sue parole: “Quasi tutte le squadre che lottano per scudetto e Champions hanno cambiato allenatore, ilno.può essere un vantaggio. Ma solo il campo dirà se è così – ha dichiaratoalla Gazzetta dello Sport -. A volte riesci a vincere subito anche con un nuovo allenatore, in altre occasione fai fatica. Al ...

