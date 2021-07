Kessié: “Champions, saremo all’altezza del nome del Milan in Europa” (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck Kessié, centrocampista del Milan, non vede l'ora di debuttare in Champions League indossando la maglia rossonera. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck, centrocampista del, non vede l'ora di debuttare inLeague indossando la maglia rossonera. Le sue dichiarazioni

Advertising

sir_houdini : RT @ale_taia: 'É in Champions League il Milan e ce lo porta Franck Kessie a 79 punti, è il 79 che timbra, doppietta dell’ivoriano, 2 a 0 pe… - PianetaMilan : #Kessie: '@ChampionsLeague, saremo all'altezza del nome del @acmilan in Europa' - #UCL #ChampionsLeague #Champions… - giroudiano : RT @ale_taia: 'É in Champions League il Milan e ce lo porta Franck Kessie a 79 punti, è il 79 che timbra, doppietta dell’ivoriano, 2 a 0 pe… - lisnico6 : @MichaelCuomo7 Persino Gianluca Rossi ieri dava ormai per sicuro il rinnovo di Kessié dopo le sue parole. Poi hai f… - hervnandez : RT @mohsospesa: è in Champions League il Milan e ce lo porta Franck Kessie a 79 punti è il 79 che timbra, doppietta dell’ivoriano, 2 a 0 pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessié Champions Kessie "Voglio solo il Milan"/ Calciomercato news: "La mia parola conta, resterò" La Champions l'abbiamo voluta a ogni costo. E ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all'altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo'. A differenza di Kessie, Donnarumma e Calhanoglu ...

Kessié giura amore al Milan: "Voglio restare a vita, torno dai Giochi e sistemo tutto" Nonostante i diversi impegni ravvicinati, Kessié non è provato fisicamente: ' Perché dovrei essere ... La Champions l'abbiamo voluta a ogni costo e siamo riusciti a ottenerla con merito, ora dobbiamo ...

Tonali | “Kessié e Bennacer mi hanno insegnato molto | sono un modello” Zazoom Blog Lal'abbiamo voluta a ogni costo. E ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all'altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo'. A differenza di Kessie, Donnarumma e Calhanoglu ...Nonostante i diversi impegni ravvicinati,non è provato fisicamente: ' Perché dovrei essere ... Lal'abbiamo voluta a ogni costo e siamo riusciti a ottenerla con merito, ora dobbiamo ...