Kessie | amore eterno al Milan | “Per sempre Presidente rossonero…”

(Di lunedì 26 luglio 2021)al. Una dichiarazione impossibile da non recepire, quella composta da Franckdirettamente da Tokyo. Il centrocampista rossonero ha detto, senza mezzi termini, di voler continuare la sua avventura ao e che non ci sarà nessun problema sul rinnovo di contratto. L’accordo vecchio, infatti, scadrà nel 2022 ed i tifosi meneghini iniziavano ad essere preoccupati. Le parole diIntervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Franckha giuratoalla causa rossonera. Il ...

Advertising

SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - TuttoMercatoWeb : Kessie giura amore al Milan: 'Voglio restare per sempre. Rinnovo? Quando torno sistemo tutto' - codeghino10 : RT @SkySport: Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié #Tokyo2020… - KunGrax : RT @SkySport: Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié #Tokyo2020… - infoitsport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie amore

Franckvuole restare al Milan: ecco le parole del centrocampista ivoriano che giuraai rossoneri Franckvuole restare al Milan. Ecco le parole del centrocampista ivoriano riportate da La Gazzetta dello Sport relativamente alla situazione del rinnovo del contratto....Una dichiarazione d'dal Giappone: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre". Parole e musica di Franck, che in un'intervista esclusiva sulla ...Luca UccelloGira e rigira: il nome per il dopo Hakan Calhanoglu è sempre quello di Josep Ilicic. Potrebbe, anzi dovrebbe essere lui il numero 10 del Milan di Stefano Pioli per la nuova stagione.'Sono orgoglioso di avere scelto il Milan e non voglio andare via. Io voglio soltanto il Milan e sia Maldini che Massara sanno qual è il mio pensiero'. Direttamente dal Giappone, una vera e propria di ...