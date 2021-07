Katia Ricciarelli senza freni “Ho fatto in un certo modo …”

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 luglio 2021)è una nota cantante e soprano italiano che ha avuto sicuramente un successo straordinario in tutti questi anni. È stata protagonista di diverse trasmissioni televisive e anche di varie opere liriche andate in scena nei principali teatri italiani e anche all’estero. La conosciamo anche per essere stata la moglie di Pippo Baudo, ovvero uno dei conduttori più importanti della televisione italiana. In queste settimane sembrerebbe cheabbia comunque rilasciato una intervista al magazine Vero nel corso della quale ha parlato di quella che è stata la sua carriera e di come è approdata nel mondo della recitazione. Ma ...