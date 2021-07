Kaio Jorge Juventus, spunta una nuova pretendente: cosa filtra dal Santos (Di lunedì 26 luglio 2021) Kaio Jorge Juventus – Rischia di diventare il tormentone dell’estate la trattativa legata al futuro di Kaio Jorge, attenzionato da diversi club. Nella giornata di ieri su Sportmediaset era stata rilanciata la notizia di un accordo tra il Santos e la Juventus. Poi smentita nel pomeriggio da vari organi di stampa; in serata addirittura il calciatore sarebbe stato promesso sposo del Milan, che avrebbe battuto la concorrenza dei bianconeri, del Benfica e del Bayer Leverkusen. Kaio Jorge Juventus, le ultimissime sul ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 luglio 2021)– Rischia di diventare il tormentone dell’estate la trattativa legata al futuro di, attenzionato da diversi club. Nella giornata di ieri su Sportmediaset era stata rilanciata la notizia di un accordo tra ile la. Poi smentita nel pomeriggio da vari organi di stampa; in serata addirittura il calciatore sarebbe stato promesso sposo del Milan, che avrebbe battuto la concorrenza dei bianconeri, del Benfica e del Bayer Leverkusen., le ultimissime sul ...

