Juventus | Ronaldo alla Continassa | a disposizione di Allegri – VIDEO

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO È ATTERRATO A TORINO DOMANI SARÀ ATTESO ALLA CONTINASSA DA ALLEGRI #SkySport… - Gazzetta_it : Juve, Ronaldo è atterrato a Caselle - GoalItalia : Cristiano Ronaldo torna in Italia ?? Domani primo allenamento ???? - junews24com : Ronaldo e il futuro: Psg, Mbappé e Juventus. Tutti i dettagli sul portoghese - GiokerMusso : ?? #Juventus - In attesa di #Ronaldo, il primo a presentarsi al J-Medical è Dejan #Kulusevski ?? @calciomercatoit -

alla Continassa: il fuoriclasse portoghese ha iniziato il ritiro con la Juve dopo aver terminato le vacanze post Euro 2020 ...... prima di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri al JTC Cristiano©Getty ImagesÈ sempre Cristianoa catalizzare l'attenzione in casa, con i rumors di mercato sul ...È iniziato ufficialmente pochi minuti fa il primo giorno di ritiro per la stagione 2021-2022 di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese, dopo un periodo di vacanza successivo agli ...In uscita da Cagliari, Diego Godin potrebbe trasferirsi a breve in Turchia: secondo quanto appreso e rivelato da TMW, prosegue il pressing del Besiktas per l’ex difensore nerazzurro. L’uruguaiano è l’ ...