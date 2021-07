Juventus, primo giorno alla Continassa per Ronaldo: possibile incontro con Allegri (Di lunedì 26 luglio 2021) Cristiano Ronaldo è tornato in Italia e, quest’oggi, si è recato alla Continassa per il suo primo giorno di allenamento con la Juventus dopo le vacanze post-Euro 2020. Il portoghese è arrivato intorno alle 8:30 e si è sottoposto ai consueti test fisici prima di unirsi al resto del gruppo. In giornata è possibile che ci sia anche un incontro tra CR7 e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in modo da chiarire definitivamente le intenzioni del portoghese e le esigenze dell’allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Cristianoè tornato in Italia e, quest’oggi, si è recatoper il suodi allenamento con ladopo le vacanze post-Euro 2020. Il portoghese è arrivato intorno alle 8:30 e si è sottoposto ai consueti test fisici prima di unirsi al resto del gruppo. In giornata èche ci sia anche untra CR7 e il tecnico bianconero Massimiliano, in modo da chiarire definitivamente le intenzioni del portoghese e le esigenze dell’allenatore. SportFace.

