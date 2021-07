Juventus | Allegri vuole Manolas dal Napoli | affare da 15 milioni

(Di lunedì 26 luglio 2021) La, dopo la non molto felice parentesi di Andrea Pirlo, ha ora bisogno di ripartire. Per tale motivo la dirigenza bianconera ha affidato il progetto tecnico-tattico a Max, che a Torino aveva costruito una macchina calcistica quasi perfetta. Il rinnovo dellapassa necessariamente anche dal mercato. Oltre al centrocampista centrale, ruolo in L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO È ATTERRATO A TORINO DOMANI SARÀ ATTESO ALLA CONTINASSA DA ALLEGRI #SkySport… - juventusfc : Ufficiale | Simone Padoin entra nello staff di Mister Allegri! - GoalItalia : I tifosi della curva della Juventus riaccolgono così Max Allegri ???? - gilnar76 : Brambati: «Allegri farà la differenza. Loro tre insieme sono tanta roba» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - #Pjaca verso il Torino: sì del calciatore -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Calciomercato Barcellona/ Messi, rinnovo al 50% del vecchio ingaggio: firma vicina MCKENNIE, L'UOMO CHIAVE DELLADICerto è che uno dei compiti principali che lo statunitense avrà, a ..., McKennie e la richiesta di/ "Quest'anno devi fare almeno 10 gol" Un chiaro avvertimento nei confronti del team principal. Il 2022 sarà un anno importante per la Ducati, dato che ...La permanenza di Fagioli alla Juventus non è più così scontata. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il pupillo di Allegri potrebbe pagare caro l’esclusione dall’amichevole ...Secondo Sky Sport, la Juventus si aspetta che Cristiano Ronaldo resti perché ad oggi per CR7 non è arrivata un'offerta ufficiale. Lo stesso giocatore e il suo agente Jorge Mendes ...