Juventus, Agnelli accoglie Ronaldo: il presidente alla Continassa – VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Agnelli alla Continassa: presente anche lui nel quartier generale Juve nel giorno dei rientri dei cinque Nazionali – VIDEO (Luca Fioretti inviato alla Continassa) – Nel primo giorno di Ronaldo, il presidente Andrea Agnelli è arrivato alla Continassa intorno alle 10.20. Il presidente della Juventus ha varcato i cancelli del JTC, facendo sentire la sua presenza nel giorno del rientro dei cinque Nazionali post Euro 2020: oltre a CR7, anche Kulusevski, De Ligt, Rabiot e Ramsey ...

