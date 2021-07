Jungle Cruise | le prime reazioni della critica | È come i Pirati dei Caraibi

Advertising

Denise_Bigardi : RT @UCI_Cinemas: ??Spoiler Alert?? La voce di Dwayne Johnson in questo video fa morire dal ridere! Vieni a vedere #JungleCruise dal 28 lug… - UCI_Cinemas : ??Spoiler Alert?? La voce di Dwayne Johnson in questo video fa morire dal ridere! Vieni a vedere #JungleCruise dal… - cinespression : #JungleCruise: #JaumeColletSerra lo definisce: 'quell'opportunità che stavo aspettando' - GianlucaOdinson : Jungle Cruise, le reazioni della stampa americana: 'Il film più divertente dell'estate' - infoitcultura : Jungle Cruise in anteprima al Giffoni Film Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Jungle Cruise

Tom's Hardware Italia

In occasione della premiere di, Liu ha infatti spiegato che Hiddleston gli ha dato un consiglio fondamentale per gestire al meglio la fama che deriva dall'entrare a far parte della ...Il regista spagnolo, che ha già diretto 'The Rock' in(dal 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 su Disney+ con Accesso Vip), ha definito l'esperienza di dirigere un film di supereroi ...Dalle prime reazioni apparse sui social emerge tutto l'entusiasmo della critica per Jungle Cruise: il nuovo film Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt è stato paragonato ai Pirati dei Caraibi. A po ...Negli ultimi giorni, si è parlato molto del ritorno di The Rock in WWE, che dovrebbe avvenire durante Survivor Series, cosi da mettere in piedi la sua rivalità con Roman Reigns. Mentre promuoveva il s ...