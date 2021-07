Judo | Olimpiadi Tokyo | Shohei Ono domina nei 73 kg | oro a sorpresa per il Kosovo nei 57 kg

(Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di gara che va in archivio per ilai Giochi Olimpici di2021 con l’assegnazione dei titoli nelle categorie -73 kg maschili e -57 kg femminili. Bilancio agrodolce al Nippon Budokan per il Giappone, che porta a casa due medaglie ma un solo oro nonostante potesse contare sui grandi favoriti per il successo finale in entrambi gli eventi.Ono ha rispettato il pronostico della vigilia entrando sempre di più nella leggenda della disciplina, con il secondo trionfo olimpico consecutivo nei 73 kg al termine di un percorso esaltante che si è concluso in finale con l’incontro forse più sofferto dell’intero quinquennio. ...

... Vjosa Osmani, commentando la medaglia d'oro alledi Tokyo 2020 conquistata oggi dalla ... "I nostri atleti distanno raggiungendo le vette che molti Stati sognano", ha concluso la ......, scherma con le ultime gare individuali, pallanuoto e pure basket, basket 3 3, boxe, tennis ...IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO Come abbiamo accennato prima, sarà complicato seguire in ...Terza giornata di gara che va in archivio per il judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 con l'assegnazione dei titoli nelle categorie -73 kg maschili e -57 kg femminili. Bilancio agrodolce al Nippon Bu ...Dopo la medaglia di bronzo di Pogacar nel ciclismo, arriva per la Slovenia una medaglia d'oro. A conquistarla Benjamin Savšek nella finale di canoa fluviale. Esordio promettente per la nazionale slove ...