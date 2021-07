Judo, Olimpiadi Tokyo: Fabio Basile non fa l’impresa con Changrim An ed è eliminato al debutto nei 73 kg (Di lunedì 26 luglio 2021) Fabio Basile non fa l’impresa ed esce subito di scena ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, nella categoria fino a 73 kg di Judo. Il campione olimpico di Rio 2016 dei 66 kg non riesce dunque a confermarsi sul podio a cinque cerchi, cedendo il passo al fortissimo coreano Changrim An e abbandonando il sogno di un clamoroso secondo oro consecutivo in categorie differenti. Il nativo di Rivoli classe 1994 non è stato particolarmente fortunato con il sorteggio, incrociando già al debutto nel torneo un avversario di grandissimo valore, n.4 del ranking mondiale e campione iridato nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)non faed esce subito di scena ai Giochi Olimpici di2021, nella categoria fino a 73 kg di. Il campione olimpico di Rio 2016 dei 66 kg non riesce dunque a confermarsi sul podio a cinque cerchi, cedendo il passo al fortissimo coreanoAn e abbandonando il sogno di un clamoroso secondo oro consecutivo in categorie differenti. Il nativo di Rivoli classe 1994 non è stato particolarmente fortunato con il sorteggio, incrociando già alnel torneo un avversario di grandissimo valore, n.4 del ranking mondiale e campione iridato nel ...

Advertising

SkyTG24 : #Tokyo2020 #Judo. Dopo l'argento di #Rio2016, Odette Giuffrida torna sul podio dei #giochiolimpici con una medaglia… - SkyTG24 : #Tokyo2020 Nel secondo giorno di #Olimpiadi l'Italia conquista altre tre medaglie di bronzo: ?? nel ciclismo per El… - gualtierieurope : #Montesacro e tutta #Roma in festa per il bronzo conquistato nella terra del judo. La meravigliosa favola delle… - zazoomblog : Olimpiadi: nuoto argento e bronzo per l’Italia con la 4×100 stile libero maschile e Martinenghi Tokyo 2020 il progr… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: judo, Basile fuori al primo turno: (ANSA) - TOKYO, 26 LUG - Fabio Basile subito fuori dalle… -