Jennifer Lopez e Ben Affleck a Saint Tropez | le foto della vacanza sul mega yacht

(Di lunedì 26 luglio 2021)e Bensono la coppia dell’estate. E non potevano mancare ledei due paparazzati in. La coppia, infatti, ha deciso di godersi la ritrovata affinità trascorrendo le vacanze su undel valore di 130 milioni di dollari. Ecco come sono stati beccati durante la loro fuga romantica a… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AntoBruno10 : @sosempreFolle Jennifer Lopez, una strafiga peró ci sono anche gli strafighi.?? - lucyjlover : RT @dreaminhogvarts: Comunque ci tenevo solo a dire che Jennifer Lopez e Ben Affleck - maxcomper : Ma è morta Jennifer Lopez, che da stamattina continuo a leggere tweet a lei dedicati!? - Gazzettino : #chirurgia plastica del seno, cambiano i canoni: «Ora i modelli sono Belen, Salma Hayek e #jennifer lopez» - vogue_italia : Chissà se Ben Affleck sarà il quarto sposo ?? -

Tra i più votati, quello postato dasul suo account , durante i festeggiamenti per il suo 52esimo compleanno, che testimonia il ritorno di fiamma con Ben Affleck. Il primo non "rubato" ...I modelli a cui si ispirano le donne, soprattutto le italiane, sono le star sudamericane come Belen Rodriguez , Salma Hayek e, icone sexy dalle forme generose, seno 'pieno' ma non ...Jennifer Lopez e Ben Affleck paparazzati a prendere il sole sul loro yacht da 130 milioni di dollari a Saint Tropez: la vacanza romantica.La modella sfoggia un vestito cut-out già indossato da Jennifer Lopez entrando ufficialmente nel fashion game degli outfit più sexy di sempre ...