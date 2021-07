Jasmine Carrisi, la figlia di Albano nel mirino: parole irripetibili (Di lunedì 26 luglio 2021) Hater contro su Instagram sotto una sua foto delle scorse ore. (Instagram)Se ti chiami Jasmine Carrisi e hai un cognome ‘pesante’ perché sei la figlia di Albano può anche capitare di dover avere a che fare con situazioni poco piacevoli. Paragoni insostenibili col padre, ma anche con Ylenia, la sorella scomparsa nel nulla alla fine del 1993, quando cioè lei nemmeno era nata. Fin qui comunque non ci sarebbe nulla di anomalo: quello che risulta davvero fastidioso è che si debba essere vittima degli hater. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jasmine Carrisi: “Avere un padre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021) Hater contro su Instagram sotto una sua foto delle scorse ore. (Instagram)Se ti chiamie hai un cognome ‘pesante’ perché sei ladipuò anche capitare di dover avere a che fare con situazioni poco piacevoli. Paragoni insostenibili col padre, ma anche con Ylenia, la sorella scomparsa nel nulla alla fine del 1993, quando cioè lei nemmeno era nata. Fin qui comunque non ci sarebbe nulla di anomalo: quello che risulta davvero fastidioso è che si debba essere vittima degli hater. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: “Avere un padre ...

