Italia-Turchia | prossima partita Olimpiadi volley | programma | orario | tv | data | streaming

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ledi Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: l’della pallavolo femminile, dopo il comodo successo sul ROC all’esordio, torna ad essere protagonista nella seconda giornata di gare del Gruppo B, con la sfida indomani, martedì 27 luglio, alle ore 09.25ne. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, dove sono visibili i canali di ...

Advertising

daniele_melotti : RT @giulianol: Successi di Draghi: sbloccati i licenziamenti, Alitalia ridotta a una compagnia regionale, create tensioni con Turchia e UK… - galli98giacomo : RT @giulianol: Successi di Draghi: sbloccati i licenziamenti, Alitalia ridotta a una compagnia regionale, create tensioni con Turchia e UK… - MamolkcsMamol : RT @giulianol: Successi di Draghi: sbloccati i licenziamenti, Alitalia ridotta a una compagnia regionale, create tensioni con Turchia e UK… - marc_marchesi : RT @giulianol: Successi di Draghi: sbloccati i licenziamenti, Alitalia ridotta a una compagnia regionale, create tensioni con Turchia e UK… - PietroSiffi : RT @giulianol: Successi di Draghi: sbloccati i licenziamenti, Alitalia ridotta a una compagnia regionale, create tensioni con Turchia e UK… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Turchia

InsideOver

Commenta per primo Il Genoa pesca inper rinforzare l'attacco. Secondo il Corriere dello Sport , i rossoblù sono vicini all'...raggiunto per circa 2 milioni di euro per il 27enne nato in...L'Olimpica Tennis Rezzato porta fortuna all'. Era stato così fra 2017 e 2019, quando dai campi in provincia di Brescia la nazionale ... grazie al successo per 3 - 0 sullanello spareggio - ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: l'Italia della pallavolo femminile, dopo il comodo successo sul ROC all'esordio, torna ad essere protagonista nella seconda giornata di gare de ...VENEZIA - Ben 200 marinai provenienti da ogni angolo del mondo si sono vaccinati contro il Covid al Pala Expo di Marghera (Venezia). Sono 189 uomini e 11 donne, tutti prevalentemente sotto ...