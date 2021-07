Italia-Russia oggi | Olimpiadi basket 3×3 | orario | tv | programma | streaming

(Di martedì 27 luglio 2021) Si chiudeil girone del torneo di pallacanestro femminile 3×3 di Tokyo 2021. L’, alle ore 10.25, affronterà lanel suo ultimo match di questa prima fase della manifestazione. Un successo, peraltro, permetterebbe a Rae Lin d’Alie e compagne di essere sicure del passaggio ai quarti. Le azzurre, infatti, al momento hanno un record di 2-4 e con una vittoria supererebbero la soglia necessaria per avere la matematica certezza del passaggio del turno. La, ad ogni modo, si presenta a questa partita dopo aver già conquistato quattro match e cercherà di vincerla nel modo più netto possibile per strappare la ...

Si chiude oggi il girone del torneo di pallacanestro femminile 3x3 di Tokyo 2021. L'Italia, alle ore 10.25, affronterà la Russia nel suo ultimo match di questa prima fase della manifestazione. Un succ ...