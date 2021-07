Italia-Australia, prossima partita Olimpiadi basket: programma, orario, tv, data, streaming (Di lunedì 26 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio, alle ore 10.40 Italiane, L’Italbasket sarà nuovamente di scena alla Saitama Super Arena. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dall’importante vittoria contro la Germania, vuol dar seguito al proprio momento favorevole affrontando con consapevolezza e decisione l’Australia. Sulla carta, gli Australiani sono la formazione più forte del girone e 84-67 contro la Nigeria l’ha confermato. Indubbiamente, è stato importante per gli azzurri imporsi contro i tedeschi e mettere fieno in cascina. Tuttavia, la banda tricolore non vorrà fare troppi calcoli, andando a caccia di un successo complicato contro una ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio, alle ore 10.40ne, L’Italsarà nuovamente di scena alla Saitama Super Arena. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dall’importante vittoria contro la Germania, vuol dar seguito al proprio momento favorevole affrontando con consapevolezza e decisione l’. Sulla carta, glini sono la formazione più forte del girone e 84-67 contro la Nigeria l’ha confermato. Indubbiamente, è stato importante per gli azzurri imporsi contro i tedeschi e mettere fieno in cascina. Tuttavia, la banda tricolore non vorrà fare troppi calcoli, andando a caccia di un successo complicato contro una ...

