Italia-Australia Basket maschile, streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio, alle ore 10.20 (ora Italiana), alla “Saitama Super Arena” di Tokyo (a porte chiuse) si affronteranno Italia ed Australia, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo B del torneo olimpico di Basket per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima di scoprire Dove vedere Italia-Australia in diretta tv e streaming, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio, alle ore 10.20 (orana), alla “Saitama Super Arena” di(a porte chiuse) si affronterannoed, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo B del torneo olimpico diper ledi. Prima di scoprireintv e, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ...

Advertising

38JuveX9Malta : Un bellissimo argento storico per l’Italia del nuoto nella gara prestigiosissima dell 100 x4 maschile con record na… - Riccard62834742 : RT @azzurridigloria: ?? ITALIA D'ARGENTOOOOOOOO! ?? Prima volta per @ItaliaTeam_it e @FINOfficial_ sul podio della 4x100sl, col record itali… - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere #Italia-#Australia di #Basket - simopog1 : RT @FrancoScarsell2: Prima gioia per l’Italia del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo.Gli azzurri della staffetta 4x100 sl scrivono la storia.Arg… - DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #nuoto ???? #Italia #Miressi #Ceccon #Zazzeri #Frigo vince #medaglia #argento ?? nel… -