Italia, altri due k.o., ma le azzurre fanno tremare gli Usa (Di lunedì 26 luglio 2021) Serviva una risposta dopo la sconfitta contro il Giappone di questa mattina. E la risposta è arrivata, al punto che l'Italia di Capobianco è andata molto vicina a togliere la vittoria gli Stati Uniti. Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Serviva una risposta dopo la sconfitta contro il Giappone di questa mattina. E la risposta è arrivata, al punto che l'di Capobianco è andata molto vicina a togliere la vittoria gli Stati Uniti.

Advertising

rtl1025 : ?? Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per chiedere agli… - borghi_claudio : @ross27767 No, per la manifestazione di mercoledì non ci vuole il #greenpass ?? ma sarebbe bello che chi ce l'ha lo… - EnricoLetta : Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork? per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le r… - Demonio_____ : Secondo la M3loni solo in Italia e in Francia si è pensato al green pass obbligatorio per accedere a bar, ristorant… - RadioRadicale : 'Sul #greenpass c'è una campagna demagogica priva di fondamento sula libertà personale. Da secoli nelle democrazie… -