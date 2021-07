Inter | svelata la maglia ‘Away’ | spicca il nuovo logo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Attraverso i propri canali, l’ha svelato la, che i nerazzurri indosseranno nelle gare lontano dal Meazza nella prossima stagione. La, ‘made of Milano’, presenta ildel club e si tratta della prima volta che compare su una maglietta. Il colore prevalente è il bianco, accompagnato dal biscione a tinte nerazzurre, simbolo dell’. Di seguito l’immagine della nuovaLa nuova pelle di un'icona, made of Milano. Siamo entusiasti di svelare la nostra Away Jersey 2021/22, la prima con il ...

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter ha svelato la maglia 'Away', che i nerazzurri indosseranno nelle gare lontano da San Siro nella prossima stagione.