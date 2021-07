Inter | presentata la divisa da trasferta per la prossima stagione

Advertising

sportli26181512 : Inter, svelata la maglia da trasferta 2021-2022. FOTO: Presentata la divisa da trasferta che i nerazzurri indossera… - StaffBauscia : Presentata la nuova seconda maglia 2021/22 - BandieraInter : #Inter, presentata la seconda maglia - MentalitNeroaz1 : Presentata la nuova seconda maglia per la stagione 2021/2022. #inter #forzainter - beppeinterista : Comunque c'è da dire che Adidas fa sempre maglie bellissime.. l'hanno presentata dopo l'inter, andiamo a leggere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter presentata

la divisa da trasferta che i nerazzurri indosseranno nella prossima stagione. Come nella maglia casalinga il protagonista è il 'Biscione', simbolo del club. La casacca è bianca e mantiene ...... una mossa che avvicina ulteriormente il club di Preziosi a colossi come Milan,e Juventus. L'applicazione è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Infront , partner marketing del club,...L’Inter da oggi ha anche la nuova maglia da trasferta per la stagione 2021/22. Il nuovo kit away è stato annunciato con un breve video, che conferma le anticipazioni delle ultime settimane. AWAY JERSE ...L’Inter ha svelato tramite i propri canali ufficiali la nuova maglia Away 2021/2022: ritorna il biscione – FOTO The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Away per la stagio ...