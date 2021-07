Inter e Nike presentano la maglia away 21/22: i dettagli (Di lunedì 26 luglio 2021) Svelata la maglia away dell’Inter per la stagione 21/22 Dopo la presentazione della maglia home, Inter e Nike nella giornata odierna hanno svelato la maglia away per la stagione 21/22. Confermate le indiscrezioni di FootyHeadlines, con la maglia prevalentemente bianca e percorsa da un biscione nerazzurro. Di colore nero anche il logo del Club, quello della Nike e il main sponsor che compare al centro della maglia sotto lo Scudetto e sul retro dove troviamo Lenovo. Di colore bianco anche i pantaloncini e ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Svelata ladell’per la stagione 21/22 Dopo la presentazione dellahome,nella giornata odierna hanno svelato laper la stagione 21/22. Confermate le indiscrezioni di FootyHeadlines, con laprevalentemente bianca e percorsa da un biscione nerazzurro. Di colore nero anche il logo del Club, quello dellae il main sponsor che compare al centro dellasotto lo Scudetto e sul retro dove troviamo Lenovo. Di colore bianco anche i pantaloncini e ...

Advertising

Tommaso160792 : RT @marifcinter: UFFICIALE - The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano la nuova divisa Away per il 2021-22. Il nuovo kit da trasfert… - Co64115256 : RT @marifcinter: UFFICIALE - The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano la nuova divisa Away per il 2021-22. Il nuovo kit da trasfert… - 92Interista : RT @marifcinter: UFFICIALE - The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano la nuova divisa Away per il 2021-22. Il nuovo kit da trasfert… - modazza85 : RT @marifcinter: UFFICIALE - The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano la nuova divisa Away per il 2021-22. Il nuovo kit da trasfert… - AC_1908 : RT @marifcinter: UFFICIALE - The new skin of an Icon, Inter e Nike presentano la nuova divisa Away per il 2021-22. Il nuovo kit da trasfert… -