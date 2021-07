Inps | campo gig economy vasto | non solo rider

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Uno dei temi cruciali che il dibattito sulla gigporta all'attenzione è quello della segmentazione del mercato del lavoro tra occupazione dipendente e indipendente, segmentazione che con il varo del Jobs Act si è di fatto acuita. Non: in controtendenza rispetto ad altri Paesi, la quota di lavoro autonomo sul totale dell'occupazione è costantemente diminuita in Italia negli anni. E' uno degli aspetti che emerge dal Rapporto annuale. Tale quota infatti sfiorava il 28% nel 2004, era attorno al 25% dieci anni dopo, attualmente è sotto il 23%. Nel Rapporto2018 è ...